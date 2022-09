Henry Orenstein, Pelopor Kamera Kartu Hole

Henry Orenstein – Henry Orenstein, penemu yang membawa kamera kartu hole ke global poker serta selamanya mengubah cara permainan login sbobet ditonton, meninggal di usia 98 di Selasa pagi. Orenstein merevolusi cara penggemar poker di seluruh dunia menonton pertandingan saat dia menemukan cara agar kartu hole pemain disiarkan ke tempat tinggal jutaan orang. seseorang yang selamat asal Holocaust, Orenstein lahir di Polandia di tahun 1923. Orenstein serta keluarganya ditahan pada 5 kamp konsentrasi.

Orang tua Henry Orenstein terbunuh di tahun 1942, serta 2 saudara kandungnya mangkat di kamp konsentrasi. Orenstein serta dua saudaranya, Fred dan Sam, mampu bertahan. Orenstein mendaftarkan dirinya dan saudara-saudaranya menjadi ilmuwan serta matematikawan. tidak memahami apa arti keputusan itu sebenarnya, Orenstein merasa yg terbaik merupakan bertaruh pada hasilnya. Meskipun salah satu saudara laki-laki dan saudara perempuannya mangkat saat berada di kamp konsentrasi, Orenstein dan 2 saudara laki-laki -prianya dapat bertahan hidup sebelum beremigrasi ke AS.

Pada Alaihi Salam, Orenstein menemukan kesuksesan pada usaha mainan. beliau dikreditkan dengan membawa Transformers ke majikannya Hasbro ketika itu dan memegang lebih asal 100 paten, termasuk kamera kartu hole poker. Bagi Orenstein, poker yg disiarkan televisi terlalu membosankan untuk eksis tanpa mampu melihat kartu pemain. sebagai pemain poker yang rajin, Orenstein berangkat buat menaikkan kegembiraan dan minat pada permainan kepada penonton yang menonton, dan dia menyelesaikannya dengan membangun kamera kartu hole.

Late Night Poker asal BBC merupakan acara poker televisi pertama yg menampilkan kamera kartu hole. penemuan itu tanggal landas serta menggemparkan dunia poker, langsung membarui permainan menjadi apa yang Anda lihat pada TV hari ini. di tahun 1996, dia mematenkan model baru meja poker menggunakan kamera terpasang yang dapat menunjukkan pada pemirsa televisi setiap tangan pemain sepanjang permainan.

penemuan itu, yang akhirnya mengubah pengalaman menonton permainan poker berasal yang membosankan menjadi program yang mengasyikkan, akan memicu ledakan minat di permainan itu. telah menjadi jutawan di awal 1960-an, Orenstein artinya donor usang buat tujuan-tujuan Yahudi, termasuk Dewan Metropolitan buat Kemiskinan Yahudi di New York dan Proyek Orenstein, sebuah organisasi nirlaba Israel yg dia dirikan di tahun 2017 yang serius pada kerawanan pangan dengan perhatian spesifik pada para penyintas Holocaust.

Orenstein dilantik ke pada Poker Hall of Fame di tahun 2008. dia pula dilantik ke pada New Jersey Inventors Hall of Fame. pada tahun 1996, Orenstein memenangkan turnamen Seven-Card Stud senilai $lima.000 di World Series of Poker seharga $130.000. Orenstein meninggalkan seseorang istri, Susie. Kepergian Orenstein dikonfirmasi sang sahabat baiknya serta Presiden PokerGO, Mori Eskandani.